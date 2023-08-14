​​​​​​Омбудсмен сделала заявление о проводимой Арменией политике ненависти к Азербайджану

Международные организации не должны оставаться равнодушными к политике ненависти Армении в отношении Азербайджана, которая все более обостряется.

Международные организации не должны оставаться равнодушными к политике ненависти, проводимой Арменией в отношении Азербайджана, которая все более усиливается.

Об этом Report сообщили в аппарате омбудсмена.

Было отмечено, что атмосфера нетерпимости и разжигание ненависти относится к числу факторов, выступающих в качестве основной угрозы обеспечению прав человека. Наблюдаемые в настоящее время в социальных сетях выступления с угрозами расправы над азербайджанцами, широкое использование оскорбительных выражений, разжигание и пропаганда ненависти по национальному признаку являются результатом нетерпимого отношения, сформированного властями Армении по отношению к Азербайджану на протяжении многих лет.