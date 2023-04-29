О нас

Омбудсмен обратилась к мировой общественности в связи со взрывом мины в Тертере

Омбудсмен обратилась к мировой общественности в связи со взрывом мины в Тертере Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева обратилась к мировой общественности в связи с фактом гибели гражданских лиц в результате взрыва мины в Тертере.
Внешняя политика
29 апреля 2023 г. 10:53
Омбудсмен обратилась к мировой общественности в связи со взрывом мины в Тертере

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева обратилась к мировой общественности в связи с фактом гибели гражданских лиц в результате взрыва мины в Тертере.

Как сообщили Report в аппарате омбудсмена, в обращении говорится:

"Проводимые Арменией на государственном уровне минный террор и политика ненависти в отношении азербайджанцев приводят к гибели невинных людей.

С глубоким сожалением сообщаю, что 28 апреля текущего года на территории села Талыш Тертерского района в результате взрыва мины погибли три гражданских лица. Да упокоит Аллах души наших соотечественников, ставших жертвами очередного минного террора Армении! Выражаю соболезнования их семьям, родным и близким!"

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ombudsman Tərtərdəki mina partlayışına görə dünya ictimaiyyətinə çağırış edib

Другие новости из категории

В Стамбуле проходит фестиваль Teknofest-2023
ФотоВ Стамбуле проходит фестиваль Teknofest-2023
29 апреля 2023 г. 11:43
В Вашингтоне планируются переговоры глав МИД Азербайджана и Армении
В Вашингтоне планируются переговоры глав МИД Азербайджана и Армении
29 апреля 2023 г. 11:42
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию
29 апреля 2023 г. 10:54
СМИ: варварские действия армян в отношении азербайджанских военнослужащих неприемлемы
СМИ: варварские действия армян в отношении азербайджанских военнослужащих неприемлемы
29 апреля 2023 г. 06:50
Посол Израиля: глубоко опечалены гибелью трех граждан Азербайджана в результате взрыва мины
Посол Израиля: глубоко опечалены гибелью трех граждан Азербайджана в результате взрыва мины
29 апреля 2023 г. 00:18
МИД: призываем мировое сообщество не закрывать глаза на нарушение Арменией своих международных обязательств
МИД: призываем мировое сообщество не закрывать глаза на нарушение Арменией своих международных обязательств
28 апреля 2023 г. 22:26
Президент и первая леди встретились с турецкими спортсменками, посвятившими свою победу на чемпионате Азербайджану
Президент и первая леди встретились с турецкими спортсменками, посвятившими свою победу на чемпионате Азербайджану
28 апреля 2023 г. 22:05
Президент: Наш народ был растроган тем, что турецкие спортсмены подарили свою победу Азербайджану
Президент: Наш народ был растроган тем, что турецкие спортсмены подарили свою победу Азербайджану
28 апреля 2023 г. 19:51
Флаги Турции и Азербайджана развеваются вместе на Агры даге, Муров даге, в горах Зангезура, Шуше
Флаги Турции и Азербайджана развеваются вместе на Агры даге, Муров даге, в горах Зангезура, Шуше
28 апреля 2023 г. 19:36
Ильхам Алиев: Когда против нашего флага было проявлено неуважение, турецкие спортсмены восстановили справедливость
Ильхам Алиев: Когда против нашего флага было проявлено неуважение, турецкие спортсмены восстановили справедливость
28 апреля 2023 г. 19:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi