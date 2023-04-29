Омбудсмен обратилась к мировой общественности в связи со взрывом мины в Тертере

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева обратилась к мировой общественности в связи с фактом гибели гражданских лиц в результате взрыва мины в Тертере.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева обратилась к мировой общественности в связи с фактом гибели гражданских лиц в результате взрыва мины в Тертере.

Как сообщили Report в аппарате омбудсмена, в обращении говорится:

"Проводимые Арменией на государственном уровне минный террор и политика ненависти в отношении азербайджанцев приводят к гибели невинных людей.

С глубоким сожалением сообщаю, что 28 апреля текущего года на территории села Талыш Тертерского района в результате взрыва мины погибли три гражданских лица. Да упокоит Аллах души наших соотечественников, ставших жертвами очередного минного террора Армении! Выражаю соболезнования их семьям, родным и близким!"