Омбудсмен обратилась к международной общественности в связи с незаконным арестом азербайджанских военнослужащих

Уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабина Алиева обратилась к международной общественности с призывом к незамедлительному освобождению взятых Арменией в плен и незаконно лишенных свободы азербайджанских военнослужащих.

Уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабина Алиева обратилась к международной общественности с призывом к незамедлительному освобождению взятых Арменией в плен и незаконно лишенных свободы азербайджанских военнослужащих.

Об этом Report сообщили в аппарате омбудсмена.

В обращении говорится, что военнослужащие азербайджанской армии Бабиров Агшин Габиль оглу (2004 г.р.) и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу (2003 г.р.), пропавшие из-за ограниченной видимости в неблагоприятных погодных условиях на территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики на границе с Арменией и взятые в плен этой страной в апреле текущего года, были лишены свободы по сфабрикованным обвинениям.

Установлено, что в этот период они подвергались различным пыткам и жестокому обращению, что противоречит нормам международного права и международного гуманитарного права. Это вновь подтверждает, что Армения проводит основанную на национальной ненависти враждебную политику в отношении Азербайджана:

"Несмотря на неоднократные обращения по этому поводу, власти Армении в очередной раз грубо нарушили требования международного права, способствуя принятию незаконных решений в отношении наших военнослужащих. Принятие предвзятых решений в отношении наших невинных военнослужащих и другие подобные провокационные шаги нацелены на подрыв переговоров по установлению устойчивого мира между двумя странами. Считаем, что наши военнослужащие, незаконно лишенные свободы в Армении приговором суда по сфабрикованным обвинениям, должны быть немедленно освобождены.

Вновь обращаюсь к международному сообществу и настоятельно требую принять действенные меры для скорейшего освобождения наших взятых в плен и незаконно арестованных военнослужащих", - подчеркивается в обращении.