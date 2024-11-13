Омбудсмен назвала решение Международного суда важным шагом на пути к восстановлению справедливости

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева прокомментировала решение Международного суда рассмотреть международные правовые иски Азербайджана против Армении, включая случаи, связанные с минной угрозой, исходящей от Армении.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева прокомментировала решение Международного суда рассмотреть международные правовые иски Азербайджана против Армении, включая случаи, связанные с минной угрозой, исходящей от Армении.

Как сообщает Report, омбудсмен подчеркнула, что в результате многолетней оккупационной политики и этнической чистки, проводимой Арменией против Азербайджана, были нарушены фундаментальные права и свободы более миллиона азербайджанцев, закрепленные в международных правовых документах, а также грубо попраны нормы и принципы международного права и международного гуманитарного права, совершены военные преступления. Она отметила, что правовые шаги, предпринимаемые на международном уровне для восстановления прав и свобод азербайджанцев, систематически нарушавшихся на протяжении десятилетий, являются крайне важными для обеспечения справедливости.

Уполномоченный по правам человека положительно оценила решение Международного суда рассмотреть по существу правовой иск Азербайджана против Армении, включая факты, связанные с минной угрозой, несмотря на возражения армянской стороны. Она отметила, что отклонение судом попыток Армении исключить из юрисдикции суда обоснованные претензии Азербайджана относительно установки мин и минных ловушек на его территориях во время оккупации и после нее является важным шагом на пути к восстановлению справедливости.