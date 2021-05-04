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Омбудсмен направила в международные структуры отчет о преступлениях на почве ненависти

Омбудсмен направила в международные структуры отчет о преступлениях на почве ненависти При подготовке отчета использованы полученные омбудсменом фактологические материалы, данные из надежных источников в социальных медиа и СМИ
Внешняя политика
4 мая 2021 г. 11:59
Омбудсмен направила в международные структуры отчет о преступлениях на почве ненависти
Сабина Алиева

Уполномоченная по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмен) Сабина Алиева подготовила и направила в международные организации отчет о преступлениях на почве ненависти и ненавистной риторике в отношении азербайджанцев.

Об этом Report сообщили в аппарате омбудсмена.

Сообщается, что целью отчета является доведение до мировой общественности о фактах нарушения прав человека, исходящих из многолетней политики, проводимой против азербайджанцев в Армении и за ее пределами, пропагандирующей ненависть на этнической почве, а также призыв к принятию мер по предотвращению этой основанной на ненависти политики.

Отмечается, что при подготовке отчета использованы полученные омбудсменом фактологические материалы, данные из надежных источников в социальных медиа и СМИ.

В своем отчете омбудсмен призывает предотвратить деяния армянского государства и его структур, которые могут привести к новому конфликту.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman nifrət cinayətlərinə dair beynəlxalq təşkilatlara hesabat ünvanlayıb

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