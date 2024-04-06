Омбудсмен: Найденные в Ходжалы останки - доказательство военных преступлений Армении

Новые факты о преступлениях, совершенных Арменией, являются доказательством нарушения этой страной международного права.

Найденные в массовых захоронениях в Ходжалы останки являются доказательством военных преступлений Армении.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой.

В заявлении омбудсмен напомнила, что сегодня были захоронены останки числившихся пропавшими без вести с февраля 1992 года супругов Басиры и Вагифа Магеррамовых.

"Останки супругов, ставших жертвами этнических чисток, были найдены 32 года спустя в массовом захоронении на территории Ходжалинского района. Этот факт в очередной раз доказывает, что Армения совершила военные преступления и нарушила нормы международного гуманитарного права", - говорится в заявлении.

Алиева подчеркнула, что армянская сторона не предоставляла информацию об около 4000 пропавших без вести азербайджанцах их семьям в течение почти 30 лет. Армения до сих пор уклоняется от передачи Азербайджану информации о местах массовых захоронений, добавила омбудсмен.