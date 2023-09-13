Омбудсмен: Найденные в Губадлы и Зангилане массовые захоронения свидетельствуют о масштабах преступлений Армении

Массовые захоронения, найденные в освобожденных после почти 30 лет оккупации Губадлинском и Зангиланском районах, свидетельствует о масштабах жестоких преступлений, совершенных Арменией против азербайджанского населения в ходе Первой Карабахской войны.

Массовые захоронения, найденные в освобожденных после почти 30 лет оккупации Губадлинском и Зангиланском районах, свидетельствует о масштабах жестоких преступлений, совершенных Арменией против азербайджанского населения в ходе Первой Карабахской войны.

Как сообщает Report, об этом заявила уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

Омбудсмен напомнила, что 11 сентября в селах Меликахмедли Губадлинского и Веджнели Зангиланского районов были найдены очередные массовые захоронения. Эксгумированные останки, предположительно, принадлежат азербайджанцам, плененным или пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны.

С.Алиева отметила, что соответствующие органы проведут работу по установлению личностей захороненных.

По ее словам, найденные захоронения являются очередным свидетельством грубого нарушения Арменией норм и принципов международного гуманитарного права.

"Многочисленные массовые захоронения, которые мы находим на освобожденных территориях, делают необходимым проведение расследования и принятие соответствующих мер", - сказала она.

С.Алиева отметила, что армянская сторона не делится координатами мест захоронений, Азербайджан самостоятельно продолжает поиски, чтобы прояснить судьбу пропавших без вести граждан.

"В очередной раз призываем мировую общественность оказать давление на Армению для передачи азербайджанской стороне информации о судьбе около 4 тыс. азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны", - отметила омбудсмен.