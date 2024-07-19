Омбудсмен Нахчывана встретилась с постоянным представителем ПРООН в Азербайджане

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Нахчыванской АР Гюнай Рзаева 18 июля встретилась с исполняющей обязанности постоянного представителя Программы развития ООН в Азербайджане Алессандрой Роккасальво.
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На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Также была обсуждена работа, которую предстоит провести в целях расширения сотрудничества между учреждениями.
Алессандра Роккасальво, в свою очередь, поблагодарила омбудсмена Гюнай Рзаеву за искреннюю встречу.