Омбудсмен Нахчывана встретилась с постоянным представителем ПРООН в Азербайджане

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Нахчыванской АР Гюнай Рзаева 18 июля встретилась с исполняющей обязанности постоянного представителя Программы развития ООН в Азербайджане Алессандрой Роккасальво.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Нахчыванской АР Гюнай Рзаева 18 июля встретилась с исполняющей обязанности постоянного представителя Программы развития ООН в Азербайджане Алессандрой Роккасальво.

Как передает Report , омбудсмен Г.Рзаева проинформировала гостью о широких возможностях для устойчивого развития прав и свобод человека на новом этапе развития автономной республики, а также мерах, направленных на защиту прав и свобод граждан.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Также была обсуждена работа, которую предстоит провести в целях расширения сотрудничества между учреждениями.

Алессандра Роккасальво, в свою очередь, поблагодарила омбудсмена Гюнай Рзаеву за искреннюю встречу.