Омбудсмен: Мы представили в международные организации 18 отчетов о массовых захоронениях

На сегодняшний день мы составили и представили в международные структуры и суды 18 отчетов о массовых захоронениях, найденных на освобожденных от оккупации территориях. Азербайджан всегда уважал нормы и принципы международного права. К сожалению, мы не ви

На сегодняшний день мы составили и представили в международные структуры и суды 18 отчетов о массовых захоронениях, найденных на освобожденных от оккупации территориях. Азербайджан всегда уважал нормы и принципы международного права. К сожалению, мы не видим такого уважения по отношению к Азербайджану.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом сказала журналистам Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева в рамках организованного в Нахчыване семинара на тему "Практические аспекты защиты прав особой категорий лиц в рамках международного гуманитарного права".

Омбудсмен с сожалением отметила, что Азербайджан является одной из наиболее пострадавших от минного террора стран: "Несмотря на то, что в течение 30 лет мы обращались во все международные структуры, нам до сих пор не удалось получить информацию о почти 4 тысячах наших соотечественников, пропавших без вести. Среди них много женщин и детей. В ходе строительно-восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях были обнаружены массовые захоронения. На останках, найденных в этих захоронениях, обнаружены следы пыток. На сегодняшний день нами составлено и представлено в международные структуры и суды 18 отчетов, отвечающих международным стандартам. Могу привести в качестве примера отчеты о минном терроре и пропавших без вести. Мы считаем, что организация таких конференций и семинаров, особенно в Нахчыванской Автономной Республике, очень важна и значима. Благодаря этим мероприятиям мы получаем возможность донести свою справедливую позицию".