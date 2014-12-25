 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Омбудсмен Молдовы поздравила президента Азербайджана

    Аурелия Григориу направила президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Омбудсмен Республики Молдова Аурелия Григориу направила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю дня рождения. Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Ваше превосходительство, уважаемый господин президент,

    В этот праздничный и знаменательный для Азербайджана день разрешите поздравить Вас.

    В первую очередь с достижениями Вашего государства на мировом уровне и позитивными изменениями, происходящими в Вашей стране.

    Праздничным этот день является потому, что это день Вашего рождения. А знаменательным он является потому, что этот день важен не только для Вас и Вашей семьи. Этот день важен не только для всего Азербайджана и каждого гражданина, он важен для каждого Вашего настоящего друга. Потому что мы в этот день мысленно с Вами.

    Желаем Вам добра и здоровья, душевного равновесия, а Вашей стране и семье желаем мира и скорейшего торжества справедливости относительно оккупированных территорий. Мы – Ваши друзья, мы – друзья Азербайджана, и Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку и дружбу".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi