​Омбудсмен Молдовы поздравила президента Азербайджана

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Омбудсмен Республики Молдова Аурелия Григориу направила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю дня рождения. Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство, уважаемый господин президент,

В этот праздничный и знаменательный для Азербайджана день разрешите поздравить Вас.

В первую очередь с достижениями Вашего государства на мировом уровне и позитивными изменениями, происходящими в Вашей стране.

Праздничным этот день является потому, что это день Вашего рождения. А знаменательным он является потому, что этот день важен не только для Вас и Вашей семьи. Этот день важен не только для всего Азербайджана и каждого гражданина, он важен для каждого Вашего настоящего друга. Потому что мы в этот день мысленно с Вами.

Желаем Вам добра и здоровья, душевного равновесия, а Вашей стране и семье желаем мира и скорейшего торжества справедливости относительно оккупированных территорий. Мы – Ваши друзья, мы – друзья Азербайджана, и Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку и дружбу".