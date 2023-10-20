Омбудсмен: Международные организации остаются равнодушными к нарушениям прав человека

Международные организации остаются равнодушными к нарушениям прав человека

Международные организации остаются равнодушными к нарушениям прав человека.

Как сообщает Report, об этом уполномоченный по правам человека Азербайджана (Омбудсмен) Сабина Алиева заявила на проходящей в Баку международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость".

По ее словам, страны, столкнувшиеся с проблемой колониализма в различных регионах мира, до сих пор ведут борьбу: "Прискорбно, что международные организации остаются равнодушными к нарушениям прав человека. Одной из стран, сталкивающихся с подобными двойными стандартами, является Азербайджан. Об этом в очередной раз свидетельствуют места захоронений, разрушения памятников истории, религии, культуры, обнаруженные на территориях Азербайджана, которые находились под оккупацией на протяжении почти 30-летнего периода. Кроме того, остается неизвестной судьба 4 тыс. наших соотечественников, пропавших без вести. Армения не просто держала азербайджанские земли под оккупацией, но и минировала их. С этой точки зрения, непредоставление карт минных полей замедляет восстановительные работы и не позволяет людям вернуться в свои дома".

В конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованной Бакинской инициативной группой, принимают участие представители 14 стран, а также заморских территорий Франции и Корсики.

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов различных регионов мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.

22 сентября БИГ провел в штаб-квартире ООН конференцию на тему "Деколонизация: Тихая революция".