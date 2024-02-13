О нас

Омбудсмен: Международные организации должны призвать Армению прекратить вооруженные провокации

Омбудсмен: Международные организации должны призвать Армению прекратить вооруженные провокации Международные организации должны призвать Армению прекратить вооруженные провокации, угрожающие мирным переговорам, а также жизни и здоровью военнослужащих.
Внешняя политика
13 февраля 2024 г. 19:32
Омбудсмен: Международные организации должны призвать Армению прекратить вооруженные провокации

Международные организации должны призвать Армению прекратить вооруженные провокации, угрожающие мирным переговорам, а также жизни и здоровью военнослужащих.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой в связи с недавними вооруженными провокациями Армении.

В нем говорится, что армянское руководство все еще не отказывается от своей враждебной политики.

"В то время, когда в регионе возникли новые возможности для построения мира, армянское руководство должно прекратить провокации, усиливающие напряженность, а вместо этого предпринять реальные шаги на пути к достижению мира", - говорится в заявлении.

Напомним, что 12 февраля ВС Армении обстреляли позиции войск Государственной пограничной службы Азербайджана в направлении села Коллугышлак Зангиланского района, в результате чего ранен военнослужащий Парвиз Халилзаде.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ombudsman: Mina terroru törədən Ermənistan rəhbərliyi öz məkrli siyasətindən hələ də əl çəkmir

Экслюзивные новости

Аналитик: Для формирования правительства в Пакистане предстоят сложные переговоры
Аналитик: Для формирования правительства в Пакистане предстоят сложные переговоры
13 февраля 2024 г. 17:29
Министерство: Уральские авиалинии не согласовывали рейс Жуковский-Баку
Министерство: "Уральские авиалинии" не согласовывали рейс Жуковский-Баку
12 февраля 2024 г. 18:18
В Узбекистане в этом году пройдут парламентские выборы
В Узбекистане в этом году пройдут парламентские выборы
12 февраля 2024 г. 12:43
Министр: Оборонная промышленность Украины кардинально меняет ситуацию на поле боя
Министр: Оборонная промышленность Украины кардинально меняет ситуацию на поле боя
10 февраля 2024 г. 12:38
Украинский министр рассказал о производстве военных дронов в стране
Украинский министр рассказал о производстве военных дронов в стране
9 февраля 2024 г. 18:54
Политолог: ЕС стремится к большему контролю, но бессилен справиться с проблемами стран союза
Политолог: ЕС стремится к большему контролю, но бессилен справиться с проблемами стран союза
9 февраля 2024 г. 15:04
Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах
Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах
8 февраля 2024 г. 16:23
Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
6 февраля 2024 г. 12:13
Сербский политолог: Азербайджан подходит к Армении с точки зрения политической эмпатии
Сербский политолог: Азербайджан подходит к Армении с точки зрения политической эмпатии
5 февраля 2024 г. 16:28
Дипломат: Смена правительства в Грузии не скажется на политике на Южном Кавказе
Дипломат: Смена правительства в Грузии не скажется на политике на Южном Кавказе
5 февраля 2024 г. 15:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi