Омбудсмен: Международные организации должны призвать Армению прекратить вооруженные провокации

Международные организации должны призвать Армению прекратить вооруженные провокации, угрожающие мирным переговорам, а также жизни и здоровью военнослужащих.

Международные организации должны призвать Армению прекратить вооруженные провокации, угрожающие мирным переговорам, а также жизни и здоровью военнослужащих.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой в связи с недавними вооруженными провокациями Армении.

В нем говорится, что армянское руководство все еще не отказывается от своей враждебной политики.

"В то время, когда в регионе возникли новые возможности для построения мира, армянское руководство должно прекратить провокации, усиливающие напряженность, а вместо этого предпринять реальные шаги на пути к достижению мира", - говорится в заявлении.

Напомним, что 12 февраля ВС Армении обстреляли позиции войск Государственной пограничной службы Азербайджана в направлении села Коллугышлак Зангиланского района, в результате чего ранен военнослужащий Парвиз Халилзаде.