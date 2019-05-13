Омбудсмен Грузии ознакомилась с процессом интеграции азербайджанцев

Омбудсмен Грузии Нино Ломджария посетила территорию компактного проживания азербайджанцев - Марнеульский район.

Как сообщает грузинское бюро Report, омбудсмен посетила действующий в районе Кризисный центр для жертв насилия и познакомилась с сотрудниками.

Нино Ломджария было сообщено, что центр оказывает социальные услуги, юридическую и психологическую консультации.

Посетив Марнеульский общественный колледж, омбудсмен обсудила вопросы гендерного равенства, интеграции этнических меньшинств, вопросы преподавания государственного языка и пр.

На встрече также коснулись вопроса участия женщин и этнических меньшинств в процессе принятия решений.