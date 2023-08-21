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Омбудсмен: Дальнейшее расширение политики ненависти Армении к азербайджанцам вызывает серьезную озабоченность

Омбудсмен: Дальнейшее расширение политики ненависти Армении к азербайджанцам вызывает серьезную озабоченность "Идеи, являющиеся проявлением азербайджанофобской политики, постоянно распространяются армянами в социальных сетях и по различным каналам".
Внешняя политика
21 августа 2023 г. 11:18
Омбудсмен: Дальнейшее расширение политики ненависти Армении к азербайджанцам вызывает серьезную озабоченность

Армяне беспрерывно тиражируют в социальных сетях и по различным каналам идеи, являющиеся проявлением политики азербайджанофобии.

Как сообщает Report, об этом заявила уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

"Среди публикуемых комментариев можно выделить такие подходы, как необходимость стереть Азербайджан с лица земли и провести различные гнусные провокации против нашей страны, что непосредственно связано с формированием в Армении атмосферы нетерпимости к азербайджанцам на фоне призывов к этнической ненависти, ставших частью государственной политики", - подчеркнула Сабина Алиева.

По ее словам, особенно серьезную озабоченность в последние дни вызывает широкое распространение в обсуждениях в социальных сетях призывов, нацеленных против представителей азербайджанского государства и дипломатов.

"Известно, что Армения исторически проводила террористическую политику против различных турецких и азербайджанских дипломатов и государственных деятелей. Более того, на современном этапе такие преступные деяния героизируются, воздвигнут памятник террористической операции "Немезис", а различные влиятельные лица в своих выступлениях ссылаются на такие вопиющие "традиции", что приводит к поддержке этих террористических идей населением.

Во имя установления мира в регионе армянская сторона должна отказаться от своей политики по разжиганию ненависти к азербайджанцам, а соответствующие международным организациям следует принять необходимые меры для предотвращения этой политики, противоречащей фундаментальным принципам прав человека", - подчеркнула омбудсмен.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman: "Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı nifrət siyasətinin daha da genişlənməsi ciddi narahatlıq doğurur"

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