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Омбудсмен Азербайджана заявила о продолжающейся политике азербайджанофобии в Армении

Омбудсмен Азербайджана заявила о продолжающейся политике азербайджанофобии в Армении Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева заявила о продолжающейся политике азербайджанофобии в Армении, что также находит свое отражение в армянском сегменте социальных сетей.
Внешняя политика
7 августа 2023 г. 12:21
Омбудсмен Азербайджана заявила о продолжающейся политике азербайджанофобии в Армении

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева заявила о продолжающейся политике азербайджанофобии в Армении, что также находит свое отражение в армянском сегменте социальных сетей.

Как сообщает Report, об этом С. Алиева написала на своей странице в социальных сетях.

По ее словам, политика азербайджанофобии поддерживается непосредственно властями Армении, и в настоящее время наиболее остро проявляется в армянском сегменте социальных сетей.

Алиева подчеркнула, что в последние дни в армянском обществе все чаще звучат необоснованные заявления в адрес Азербайджана, в частности в медиа и социальных сетях проводится пропаганда ненависти к Азербайджану и азербайджанскому народу. Кроме того, звучат тезисы о невозможности мира и мирного сосуществования двух народов, отметила омбудсмен.

"Все это свидетельствует о том, что армянское правительство не заинтересовано в мире с Азербайджаном", - подчеркнула она.

Омбудсмен назвала недопустимым разжигание розни между двумя народами, распространение языка ненависти, унижение людей по национальному признаку, в частности в постконфликтный период.

Необходимо предпринять шаги для предотвращения этой тенденции, написала С. Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı nifrət siyasətinin davam etdirilməsinə münasibət bildirib

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