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Омбудсмен Азербайджана встретилась с председателем Конституционного суда Турции

Омбудсмен Азербайджана встретилась с председателем Конституционного суда Турции Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева встретилась с делегацией во главе с председателем Конституционного суда Турецкой Республики Кадиром Озкая.
Внешняя политика
24 июля 2024 г. 20:39
Омбудсмен Азербайджана встретилась с председателем Конституционного суда Турции

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева встретилась с делегацией во главе с председателем Конституционного суда Турецкой Республики Кадиром Озкая.

Об этом Report сообщили в аппарате омбудсмена.

Алиева с удовлетворением подчеркнула наличие тесного сотрудничества между аппаратами омбудсменов Турции и Азербайджана.

Она также рассказала об изменениях, внесенных в закон "Об Уполномоченном по правам человека (Омбудсмене) Азербайджанской Республики", которые расширили мандат омбудсмена в сферах защиты прав людей с ограниченными возможностями здоровья и детей, борьбы с дискриминацией, обеспечения права на доступ к информации и пр.

На встрече также был обсужден ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

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