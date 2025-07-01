Омбудсмен Азербайджана встретилась с делегацией парламента Марокко

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева провела встречу с делегацией парламентской группы по оценке программ ликвидации безграмотности Палаты представителей Парламента Королевства Марокко.

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева провела встречу с делегацией парламентской группы по оценке программ ликвидации безграмотности Палаты представителей Парламента Королевства Марокко.

Как сообщает Report, на встрече обсуждались реформы в сфере защиты прав человека в Азербайджане, действующие правовые механизмы, а также роль омбудсмена в продвижении прав и свобод граждан.

Стороны обменялись мнениями по вопросам образования уязвимых групп населения и сотрудничества между правозащитными институтами двух стран. Сабина Алиева сообщила об утверждении распоряжением президента страны "Плана действий на 2025-2030 годы по повышению качества профессионального образования в пенитенциарных учреждениях и совершенствованию существующей инфраструктуры".

Делегация выразила благодарность за содержательный прием и высоко оценила достижения Азербайджана в сфере прав человека.