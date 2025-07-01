О нас

Омбудсмен Азербайджана встретилась с делегацией парламента Марокко

Омбудсмен Азербайджана встретилась с делегацией парламента Марокко Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева провела встречу с делегацией парламентской группы по оценке программ ликвидации безграмотности Палаты представителей Парламента Королевства Марокко.
Внешняя политика
1 июля 2025 г. 19:02
Омбудсмен Азербайджана встретилась с делегацией парламента Марокко

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева провела встречу с делегацией парламентской группы по оценке программ ликвидации безграмотности Палаты представителей Парламента Королевства Марокко.

Как сообщает Report, на встрече обсуждались реформы в сфере защиты прав человека в Азербайджане, действующие правовые механизмы, а также роль омбудсмена в продвижении прав и свобод граждан.

Стороны обменялись мнениями по вопросам образования уязвимых групп населения и сотрудничества между правозащитными институтами двух стран. Сабина Алиева сообщила об утверждении распоряжением президента страны "Плана действий на 2025-2030 годы по повышению качества профессионального образования в пенитенциарных учреждениях и совершенствованию существующей инфраструктуры".

Делегация выразила благодарность за содержательный прием и высоко оценила достижения Азербайджана в сфере прав человека.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоOmbudsman Mərakeş Krallığının Parlamentinin nümayəndə heyəti ilə görüşüb

Другие новости из категории

Второй межпарламентский форум Узбекистана и Азербайджана пройдет в 2026 году в Азербайджане
Второй межпарламентский форум Узбекистана и Азербайджана пройдет в 2026 году в Азербайджане
1 июля 2025 г. 18:55
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите ОЭС в Ханкенди
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите ОЭС в Ханкенди
1 июля 2025 г. 18:48
Азербайджан и Узбекистан обсудили проекты в аграрном секторе
Азербайджан и Узбекистан обсудили проекты в аграрном секторе
1 июля 2025 г. 18:27
В Агдаме прошел Молодежный форум ОЭС
ФотоВ Агдаме прошел Молодежный форум ОЭС
1 июля 2025 г. 18:15
Азербайджан и Узбекистан подписали дорожную карту по развитию межпарламентского сотрудничества
Азербайджан и Узбекистан подписали "дорожную карту" по развитию межпарламентского сотрудничества
1 июля 2025 г. 18:00
Баку призвал Москву не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана
Баку призвал Москву не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана
1 июля 2025 г. 17:38
Азербайджан и Узбекистан могут упростить визовые процедуры для туристов
Азербайджан и Узбекистан могут упростить визовые процедуры для туристов
1 июля 2025 г. 17:32
Гаджизаде — Швыдкому: Азербайджанская культура не обеднеет без концертов Басты
Гаджизаде — Швыдкому: Азербайджанская культура не обеднеет без концертов Басты
1 июля 2025 г. 17:03
Азербайджан и Северная Македония частично отменили визовый режим
Азербайджан и Северная Македония частично отменили визовый режим
1 июля 2025 г. 16:29
МИД РФ: Послу Азербайджана вручена вербальная нота
МИД РФ: Послу Азербайджана вручена вербальная нота
1 июля 2025 г. 16:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi