Омбудсмен Азербайджана в очередной раз обратился к международным организациям в связи с военными преступлениями Армении

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева в очередной раз обратилась к международным правозащитным организациям в связи с военными и экологическими преступлениями, совершенными Арменией против Азербайджана.

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева в очередной раз обратилась к международным правозащитным организациям в связи с военными и экологическими преступлениями, совершенными Арменией против Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на аппарат омбудсмена.

В обращении говорится, что Армения, игнорируя общепринятые принципы и нормы международного права, почти 30 лет удерживала под оккупацией международно признанные территории Азербайджана, большинство объектов социально-экономической инфраструктуры, жилых и нежилых объектов в Карабахе и прилегающих районах были уничтожены, разрушены историко-культурные и религиозные памятники, кладбища.

В период армянской оккупации природные ресурсы на территории Азербайджана разграблялись, эксплуатировались 163 месторождения полезных ископаемых, таких как золото, ртуть, медь, свинец, цинк, уголь, вырубались редкие деревья.

В обращении подчеркивается, что Армения должна положить конец загрязнению трансграничной реки Охчучай ядовитыми веществами, незаконной эксплуатации месторождений медно-молибденовых полезных ископаемых на территории Азербайджанской Республики, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, в частности, золоторудного месторождения "Гызылбулаг" и медно-молибденового "Демирли", дать возможность соответствующим государственным органам Азербайджана проводить мониторинг этих месторождений в связи с экологическими и другими последствиями.

Во избежание очередной катастрофы, подобной в Чернобыле и Фукусиме, деятельность Мецаморской АЭС должна быть срочно прекращена, а ее радиоактивные отходы должны быть взяты под строгий международный контроль: "Неприятные инциденты в Армении и за ее пределами, которые приводят к формированию нетерпимости к азербайджанцам, препятствуют обеспечению устойчивого мира между сторонами, также использование лицами армянского происхождения в публичных выступлениях, социальных сетях выражений ненависти и злобы, способствующих вражде, должны быть резко осуждены. Необходимо также принять законные меры в связи с нападениями на дипломатические представительства Азербайджанской Республики.

Неопровержимые факты нарушений прав человека, имевшие место в предыдущие годы, а также в настоящее время в представленном нами обращении, делают необходимым принятия мер, определяющих международно-правовую ответственность Армении путем разоблачения преступлений этой страны против мира и человечности, в том числе войны и терроризма".

Омбудсмен Азербайджана так же подчеркивает, что участники акции никогда не создавали и не создают препятствий для перевозки гуманитарных грузов по дороге Лачын-Ханкенди. Десятки автомобилей беспрепятственно движутся в обоих направлениях по дороге, открытой для гуманитарных целей.

В обращении, сделанном в связи с необоснованными претензиями омбудсмена Армении в опубликованном на днях заявлении, говорится, что мирная акция, проводимая на дороге Лачын-Ханкенди представителями институтов гражданского общества, действующих в Азербайджане, и общественными активистами, придающими большое значение охране окружающей среды, связана именно с незаконной эксплуатацией, разграблением природных ресурсов страны со стороны Армении, и направлена на предотвращение серьезного загрязнения окружающей среды, вызванного этими видами деятельности.