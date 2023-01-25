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Омбудсмен Азербайджана в очередной раз обратился к международным организациям в связи с военными преступлениями Армении

Омбудсмен Азербайджана в очередной раз обратился к международным организациям в связи с военными преступлениями Армении Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева в очередной раз обратилась к международным правозащитным организациям в связи с военными и экологическими преступлениями, совершенными Арменией против Азербайджана.
Внешняя политика
25 января 2023 г. 12:22
Омбудсмен Азербайджана в очередной раз обратился к международным организациям в связи с военными преступлениями Армении

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева в очередной раз обратилась к международным правозащитным организациям в связи с военными и экологическими преступлениями, совершенными Арменией против Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на аппарат омбудсмена.

В обращении говорится, что Армения, игнорируя общепринятые принципы и нормы международного права, почти 30 лет удерживала под оккупацией международно признанные территории Азербайджана, большинство объектов социально-экономической инфраструктуры, жилых и нежилых объектов в Карабахе и прилегающих районах были уничтожены, разрушены историко-культурные и религиозные памятники, кладбища.

В период армянской оккупации природные ресурсы на территории Азербайджана разграблялись, эксплуатировались 163 месторождения полезных ископаемых, таких как золото, ртуть, медь, свинец, цинк, уголь, вырубались редкие деревья.

В обращении подчеркивается, что Армения должна положить конец загрязнению трансграничной реки Охчучай ядовитыми веществами, незаконной эксплуатации месторождений медно-молибденовых полезных ископаемых на территории Азербайджанской Республики, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, в частности, золоторудного месторождения "Гызылбулаг" и медно-молибденового "Демирли", дать возможность соответствующим государственным органам Азербайджана проводить мониторинг этих месторождений в связи с экологическими и другими последствиями.

Во избежание очередной катастрофы, подобной в Чернобыле и Фукусиме, деятельность Мецаморской АЭС должна быть срочно прекращена, а ее радиоактивные отходы должны быть взяты под строгий международный контроль: "Неприятные инциденты в Армении и за ее пределами, которые приводят к формированию нетерпимости к азербайджанцам, препятствуют обеспечению устойчивого мира между сторонами, также использование лицами армянского происхождения в публичных выступлениях, социальных сетях выражений ненависти и злобы, способствующих вражде, должны быть резко осуждены. Необходимо также принять законные меры в связи с нападениями на дипломатические представительства Азербайджанской Республики.

Неопровержимые факты нарушений прав человека, имевшие место в предыдущие годы, а также в настоящее время в представленном нами обращении, делают необходимым принятия мер, определяющих международно-правовую ответственность Армении путем разоблачения преступлений этой страны против мира и человечности, в том числе войны и терроризма".

Омбудсмен Азербайджана так же подчеркивает, что участники акции никогда не создавали и не создают препятствий для перевозки гуманитарных грузов по дороге Лачын-Ханкенди. Десятки автомобилей беспрепятственно движутся в обоих направлениях по дороге, открытой для гуманитарных целей.

В обращении, сделанном в связи с необоснованными претензиями омбудсмена Армении в опубликованном на днях заявлении, говорится, что мирная акция, проводимая на дороге Лачын-Ханкенди представителями институтов гражданского общества, действующих в Азербайджане, и общественными активистами, придающими большое значение охране окружающей среды, связана именно с незаконной эксплуатацией, разграблением природных ресурсов страны со стороны Армении, и направлена на предотвращение серьезного загрязнения окружающей среды, вызванного этими видами деятельности.

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Версия на английском языке Azerbaijani Ombudsman appeals to international organizations regarding Armenia's war crimes
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ombudsmanı Ermənistanın müharibə və ekoloji cinayətləri ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara növbəti dəfə müraciət edib

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