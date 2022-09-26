Омбудсмен Азербайджана: Провокации Армении препятствуют устойчивому миру в регионе

Провокации Армении препятствуют устойчивому миру в регионе.

Провокации Армении препятствуют устойчивому миру в регионе.

Как сообщает Report , об этом сообщила уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева в ходе встречи с генеральным секретарем Совета Европы Марией Бурич в рамках официального визита в Страсбург.

Напомнив, что в этом году исполняется 20-летие Аппарата омбудсмена в Азербайджане, омбудсмен отметила, что многочисленные проекты, реализованные в эти годы в сотрудничестве с Советом Европы, способствовали развитию учреждения. С.Алиева рассказала о политике агрессии, которой Азербайджан подвергался со стороны Армении на протяжении почти 30 лет, в том числе о нарушении прав внутренне перемещенных лиц. Она также коснулась того факта, что судьба 3 890 азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой карабахской войны, до сих пор неизвестна.

Кроме того, М.Бурич была также проинформирована о минировании территорий армянской стороной во время оккупации, трудностях в связи с безопасным возвращением вынужденных переселенцев и человеческих жертвах, вызванных взрывами мин. На встрече омбудсмен Азербайджана довела до сведения противоположной стороны, что последние провокации Армении привели к многочисленным жертвам и что такие случаи препятствуют установлению справедливого и прочного мира в регионе.