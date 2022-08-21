Омбудсмен Азербайджана призвала мировое сообщество активнее бороться с терроризмом

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики обратилась к мировому сообществу.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики обратилась к мировому сообществу.

Об этом Report сообщили в аппарате омбудсмена.

"Международный день памяти жертв терроризма учрежден в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 19 декабря 2017 года и ежегодно отмечается во всем мире 21 августа. Основная цель - отдать дань уважения жертвам терроризма и пострадавшим от него, поддержать их, поощрить защиту и полное осуществление их прав и основных свобод.

Как омбудсмен страны, которая долгое время страдала от террористической политики, проводимой Арменией в контексте национальной ненависти и повлекшей за собой многочисленные жертвы, мы решительно осуждаем все формы терроризма, чтим память жертв терроризма и призываем мировое сообщество активизировать совместную борьбу с терроризмом!", - отмечается в заявлении.