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Омбудсмен Азербайджана призвала мировое сообщество активнее бороться с терроризмом

Омбудсмен Азербайджана призвала мировое сообщество активнее бороться с терроризмом Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики обратилась к мировому сообществу.
Внешняя политика
21 августа 2022 г. 09:41
Омбудсмен Азербайджана призвала мировое сообщество активнее бороться с терроризмом

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики обратилась к мировому сообществу.

Об этом Report сообщили в аппарате омбудсмена.

"Международный день памяти жертв терроризма учрежден в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 19 декабря 2017 года и ежегодно отмечается во всем мире 21 августа. Основная цель - отдать дань уважения жертвам терроризма и пострадавшим от него, поддержать их, поощрить защиту и полное осуществление их прав и основных свобод.

Как омбудсмен страны, которая долгое время страдала от террористической политики, проводимой Арменией в контексте национальной ненависти и повлекшей за собой многочисленные жертвы, мы решительно осуждаем все формы терроризма, чтим память жертв терроризма и призываем мировое сообщество активизировать совместную борьбу с терроризмом!", - отмечается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman dünya ictimaiyyətini terrorizmlə mübarizədə fəal olmağa çağırıb

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