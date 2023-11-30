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Омбудсмен Азербайджана призвала международные организации отказаться от двойных стандартов

Омбудсмен Азербайджана призвала международные организации отказаться от двойных стандартов Прогрессивные страны мира и международные организации должны отказаться от двойных стандартов и продемонстрировать справедливую позицию по отношению к Азербайджану с целью защиты фундаментальных прав человека, таких как право каждого на жизнь, свободу и с
Внешняя политика
30 ноября 2023 г. 10:55
Омбудсмен Азербайджана призвала международные организации отказаться от двойных стандартов

Прогрессивные страны мира и международные организации должны отказаться от двойных стандартов и продемонстрировать справедливую позицию по отношению к Азербайджану с целью защиты фундаментальных прав человека, таких как право каждого на жизнь, свободу и свободу передвижения, собственность, безопасное проживание, здоровую окружающую среду, охрану здоровья.

Как сообщает Report, об этом уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева сказала в Баку на международной конференции "Права человека - 75 Бакинская конференция: Продвижение универсальности и неделимости для решения глобальных и национальных вызовов", посвященной 75-летию Всеобщей декларации прав человека.

По ее словам, в связи с принятием Всемирной декларации прав человека в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года эта дата ежегодно отмечается государствами мира как Международный день прав человека.

"Основными принципами этого документа, который был принят в связи с глобальными изменениями, объективной исторической необходимостью и который через несколько дней отметит свое 75-летие, являются недопустимость дискриминации, вопросы обеспечения равенства прав, а также другие положения, которые отражены в конституциях многих стран и международных соглашениях", - сказала С. Алиева.

Омбудсмен отметила, что Всеобщая декларация прав человека, которая на протяжении многих лет служила базой для продвижения и защиты прав человека, помогла коренным образом изменить наш мир.

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Версия на английском языке Azerbaijani Ombudsman calls on international organizations to give up double standards
Версия на азербайджанском языке Ombudsman beynəlxalq təşkilatları ikili standartlardan əl çəkməyə çağırıb

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