Омбудсмен Азербайджана подписала два меморандума о сотрудничестве

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана подписала меморандум о сотрудничестве с Постоянной комиссией по правам человека Организации исламского сотрудничества и Аппаратом омбудсмена Марокко.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана подписала меморандум о сотрудничестве с Постоянной комиссией по правам человека Организации исламского сотрудничества и Аппаратом омбудсмена Марокко.

Как передает Report, меморандумы были подписаны сегодня в рамках Бакинской международной конференции омбудсменов и Национальных институтов по правам человека на тему "Роль омбудсменов и Национальных институтов по правам человека в сфере бизнеса и прав человека", приуроченной к 20-летнему юбилею Аппарата омбудсмена.

Меморандумы подписали Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева, председатель Постоянной комиссии по правам человека ОИС Гаджи Али Ачыкгюль и омбудсмен Марокко Мохамед Беналилу.