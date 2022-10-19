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Омбудсмен Азербайджана подписала два меморандума о сотрудничестве

Омбудсмен Азербайджана подписала два меморандума о сотрудничестве Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана подписала меморандум о сотрудничестве с Постоянной комиссией по правам человека Организации исламского сотрудничества и Аппаратом омбудсмена Марокко.
Внешняя политика
19 октября 2022 г. 12:36
Омбудсмен Азербайджана подписала два меморандума о сотрудничестве

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана подписала меморандум о сотрудничестве с Постоянной комиссией по правам человека Организации исламского сотрудничества и Аппаратом омбудсмена Марокко.

Как передает Report, меморандумы были подписаны сегодня в рамках Бакинской международной конференции омбудсменов и Национальных институтов по правам человека на тему "Роль омбудсменов и Национальных институтов по правам человека в сфере бизнеса и прав человека", приуроченной к 20-летнему юбилею Аппарата омбудсмена.

Меморандумы подписали Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева, председатель Постоянной комиссии по правам человека ОИС Гаджи Али Ачыкгюль и омбудсмен Марокко Мохамед Беналилу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan ombudsmanı iki əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb

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