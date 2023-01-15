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Омбудсмен Азербайджана ответила на необоснованные претензии Human Rights Watch

Омбудсмен Азербайджана ответила на необоснованные претензии Human Rights Watch Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева выразила отношение к отчету организации Human Rights Watch за прошлый год.
Внешняя политика
15 января 2023 г. 16:51
Омбудсмен Азербайджана ответила на необоснованные претензии Human Rights Watch

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева выразила отношение к отчету организации Human Rights Watch за прошлый год.

Как передает Report, С.Алиева заявила, что Human Rights Watch, как всегда, распространяя в социальных сетях безосновательные сообщения, а затем включив их в годовой отчет, продолжает демонстрировать предвзятое отношение к Азербайджану:

"Human Rights Watch в своем отчете решенный конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжает представлять как незавершенный. Кроме того, в документе выражено неуважительное отношение к территориальной целостности Азербайджана, что претит международным нормам права.

Хочу особо отметить, что ни одному гражданину Азербайджана армянской национальности, проживающему в Карабахском регионе, не угрожает какая-либо опасность.

На протяжении 30 лет 20 процентов азербайджанских земель находилось под армянской оккупацией, в результате чего около миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. С первой Карабахской войны до сих пор армянская сторона отказывается предоставлять информацию о 4 тысячах пропавших без вести азербайджанцах. Почему же Human Rights Watch не акцентирует внимание на столь грубом нарушении прав человека", - сказала омбудсмен.

Она также отметила, что несмотря на то, что с армянской стороны на азербайджанских территориях были установлены сотни тысяч мин, Human Rights Watch в своем отчете акцентирует внимание лишь на заявлении Генпрокуратуры Азербайджана от октября прошлого года, в котором говорится о 34 граждан, погибших от разрыва мин, и 80 раненых.

"Но с октября число жертв возросло до 46, из которых 36 мирных жителей. Помимо всего прочего, странно, что Human Rights Watch не упоминает в своем отчете власти Армении, которые отказываются предоставить карту минных полей Азербайджану", - сказала она.

С.Алиева также коснулась видеоролика о якобы, казни армянских военнослужащих. "Соответствующие органы ведет по данному вопросу расследование. Но удивительно, что, несмотря на многочисленные доказательства издевательств и пыток со стороны армянских военнослужащих в отношении азербайджанцев, ни по одному факту армянская сторона не провела расследование. Кроме того, мы не увидели никакой реакции от Human Rights Watch", - подчеркнула С.Алиева.

"Мы призываем Human Rights Watch занять справедливую и объективную позицию в этом вопросе, что будет способствовать восстановлению мира и стабильности в регионе", - заключила омбудсмен.

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Версия на английском языке Azerbaijani ombudsperson responds to allegations by Human Rights Watch
Версия на азербайджанском языке Ombudsman “Human Rights Watch”un hesabatında əks olunmuş iddialara cavab verib

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