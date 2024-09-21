Омбудсмен Азербайджана осудила предвзятость Комиссии по правам человека конгресса США

16:02

Вызывает глубокое сожаление, что Комиссия конгресса США по правам человека провела слушания на тему прав человека в Азербайджане, где выступающие открыто исказили факты и выступили с необоснованными обвинениями в адрес страны.

Как сообщает Report, об этом заявила уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

Омбудсмен отметила, что локальные антитеррористические меры, проведенные Азербайджаном в 2023 году, полностью соответствовали международному праву, в том числе нормам и принципам международного гуманитарного права, при этом гражданское население никогда не было мишенью.

"Азербайджан гарантирует защиту прав и свобод каждого гражданина, в том числе граждан армянского происхождения, проживающих в Карабахе.

Игнорирование фактов постоянного нарушения Арменией норм и принципов международного права, фундаментальных прав человека в течение почти 30 лет оккупации, непредоставление нашей стране информации о судьбе около 4 тыс. граждан, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, а также загрязнение азербайджанских земель минами, нанесение ущерба окружающей среде, совершение экоцида и при этом выдвижение обвинений против нашей страны является проявлением двойных стандартов и предвзятого подхода к Азербайджану.

Мы решительно осуждаем демонстрацию Конгрессом США двойных стандартов, одностороннего и предвзятого подхода к нашей стране и призываем выразить отношение к преступлениям по этнической чистке и геноциду, совершенным Арменией против азербайджанцев", - заявила омбудсмен.