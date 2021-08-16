Аппарат омбудсмена обратился к мировой общественности в связи с провокациями Армении

Аппарат омбудсмена Азербайджана в очередной раз распространил заявление в связи с провокациями вооруженных сил Армении на армяно-азербайджанской государственной границе.

Аппарат омбудсмена Азербайджана в очередной раз распространил заявление в связи с провокациями вооруженных сил Армении на армяно-азербайджанской государственной границе.

Как сообщает Report, в тексте заявления говорится:

"С сожалением заявляем, что Армения продолжает систематически совершать военные провокации на приграничных территориях и близ освобожденных от оккупации земель Азербайджана.

Так, 16 августа с 09:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района подвергли автоматному и пулеметному обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Мы решительно осуждаем подобного рода провокационные действия, противоречащие нормам и принципам международного права, положениям трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, направленные на нарушение фундаментальных прав человека и несущие угрозу миру, призываем мировую общественность, соответствующие международные организации принять решительные меры по предотвращению подобных действий со стороны Армении".

Отметим, что ранее Аппарат омбудсмена также распространил заявление о провокациях вооруженных сил Армении на армяно-азербайджанской государственной границе.