Омбудсмен Азербайджана обратилась к международной общественности

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана обратилась к международной общественности в связи с гибелью гражданского лица от взрыва кассетной бомбы, используемой Арменией во время войны.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана обратилась к международной общественности в связи с гибелью гражданского лица от взрыва кассетной бомбы, используемой Арменией во время войны.

В поступившем в Report обращении говорится:

"С сожалением сообщаем, что 1 февраля 2022 года ночью на территории Евлахского района в результате взрыва кассетной бомбы и многочисленных осколочных ранений погиб Исмаил Микаилов (1996 г.р.), занимающийся сельскохозяйственной деятельностью.

В связи с этим я призываю международные организации, омбудсменов и национальные правозащитные институты зарубежных стран отреагировать на совершенные Арменией нарушения прав человека, создающие препятствия миру в регионе, и принять решительные меры в соответствии с нормами и принципами международного права".