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Омбудсмен Азербайджана обратилась к международной общественности

Омбудсмен Азербайджана обратилась к международной общественности Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана обратилась к международной общественности в связи с гибелью гражданского лица от взрыва кассетной бомбы, используемой Арменией во время войны.
Внешняя политика
3 февраля 2022 г. 18:50
Омбудсмен Азербайджана обратилась к международной общественности

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана обратилась к международной общественности в связи с гибелью гражданского лица от взрыва кассетной бомбы, используемой Арменией во время войны.

В поступившем в Report обращении говорится:

"С сожалением сообщаем, что 1 февраля 2022 года ночью на территории Евлахского района в результате взрыва кассетной бомбы и многочисленных осколочных ранений погиб Исмаил Микаилов (1996 г.р.), занимающийся сельскохозяйственной деятельностью.

В связи с этим я призываю международные организации, омбудсменов и национальные правозащитные институты зарубежных стран отреагировать на совершенные Арменией нарушения прав человека, создающие препятствия миру в регионе, и принять решительные меры в соответствии с нормами и принципами международного права".

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış edib

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