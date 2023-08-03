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Омбудсмен Азербайджана навестила Вагифа Хачатуряна

Омбудсмен Азербайджана навестила Вагифа Хачатуряна Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева и члены Национальной превентивной группы омбудсмена по предотвращению пыток без предварительного предупреждения навестили места содержания лиц, которые не могут покинут
Внешняя политика
3 августа 2023 г. 13:11
Омбудсмен Азербайджана навестила Вагифа Хачатуряна

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева и члены Национальной превентивной группы омбудсмена по предотвращению пыток без предварительного предупреждения навестили места содержания лиц, которые не могут покинуть их самовольно.

Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.

Во время посещения омбудсмен в индивидуальном порядке приняла Вагифа Хачатуряна, задержанного 29 июля 2023 года сотрудниками Лачынского погранично-пропускного пункта.

Во время посещения было заслушано обращение Вагифа Хачатуряна. Он выразил удовлетворение гуманным отношением, качественным медицинским обслуживанием и отметил о положительных изменениях в состоянии здоровья.

В.Хачатурян выразил признательность азербайджанскому государству за лечение, условия содержания, возможность связаться с семьей.

Хачатуряну были представлены законодательные акты и международные документы на родном языке, касающиеся механизмов обращения относительно прав.

Информация, видео и фотографии, полученные во время посещения, были направлены в соответствующие международные структуры.

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Версия на английском языке Azerbaijani Ombudsman visits Vagif Khachatryan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ombudsmanı Vaqif Xaçaturyana baş çəkib

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