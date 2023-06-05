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Омбудсмен Азербайджана навестила армянских диверсантов, нарушивших государственную границу

Омбудсмен Азербайджана навестила армянских диверсантов, нарушивших государственную границу Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева в рамках деятельности Национального превентивного механизма приняла в конфиденциальном порядке 2 военнослужащих вооруженных сил Армении - Ховагимян Арута Юрики и Газарян Карена Ашоти, задержанных 26 мая текущего года н
Внешняя политика
5 июня 2023 г. 18:58
Омбудсмен Азербайджана навестила армянских диверсантов, нарушивших государственную границу

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева в рамках деятельности Национального превентивного механизма приняла в конфиденциальном порядке 2 военнослужащих вооруженных сил Армении - Ховагимян Арута Юрики и Газарян Карена Ашоти, задержанных 26 мая текущего года на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящей по территории села Раздере Зангиланского района, при нарушении государственной границы Азербайджанской Республики и совершении иных незаконных действий.

Как сообщает Report, принятые лица отметили, что не имеют жалоб на условия содержания и обращения, выразили благодарность азербайджанскому государству за созданные условия.

Права этих лиц были обеспечены в соответствии с нормами международного права, предоставлена необходимая медико-психологическая помощь, что подтвердили и сами принятые лица.

Им были представлены законодательные акты и международные документы на их родном языке, а также информация о возможностях обращения к омбудсмену и на горячую линию 916.

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Версия на английском языке Azerbaijani Ombudsperson visits Armenian saboteurs who violated state border
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Ombudsmanı dövlət sərhədini pozan erməni diversantlara baş çəkib

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