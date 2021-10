Сегодня Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева встретилась с резидентом-координатором представительства ООН в нашей стране Владанкой Андреевой.

Как передает Report, об этом сказано на официальной странице омбудсмена Азербайджана в Twitter.

"Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества", - говорится в публикации.