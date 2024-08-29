Омбудсмен: Азербайджан привлекает внимание граждан других стран

Современные глобальные вызовы, такие как вооруженные конфликты, кризисы и стихийные бедствия, ведут к массовым перемещениям людей.

Современные глобальные вызовы, такие как вооруженные конфликты, кризисы и стихийные бедствия, ведут к массовым перемещениям людей.

Как сообщает Report, об этом сказала уполномоченный по правам человека Сабина Алиева на семинаре "Защита прав иностранцев и лиц без гражданства, содержащихся в учреждениях, которые они не могут покинуть по собственной воле".

Она отметила, что интенсификация миграционных потоков в последние годы положительно воздействует на демографическое и экономическое положение стран, оказывая также влияние на вопрос обеспечения прав человека на фоне социальной адаптации и формирования отношений участников этого процесса с местным населением и государственными органами.

По словам Алиевой, рост экономики Азербайджана и расширение его влияния на международной арене привлекают сюда граждан различных стран. При этом, подчеркивает омбудсмен, Азербайджан активно защищает права мигрантов и лиц без гражданства, сотрудничая с международными организациями.

Она также подчеркнула важность просветительской работы, совершенствования законодательства и укрепления международного сотрудничества в этой области.