Омбудсмен: Азербайджан - одна из стран, которые больше всего страдают от дезинформации в мире

Омбудсмен: Азербайджан - одна из стран, которые больше всего страдают от дезинформации в мире

Азербайджан - одна из стран, которые больше всего страдают от дезинформации в мире».

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"Азербайджан - одна из стран, которые больше всего страдают от дезинформации в мире". Как передает Report, об этом заявила уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева на международной конференции "Защита и продвижение прав человека в контексте новых вызовов в современных обществах", посвященной 25-летию Аппарата Народного Защитника (Омбудсмена) Молдовы. Омбудсмен отметила, что политика ненависти, проводимая военно-политическим руководством Армении на протяжении многих лет, создала серьезную угрозу миру и стала причиной нарушения прав человека. Было также доведено до сведения, что в результате своей политики против Азербайджана, основанной на национальной ненависти, власти Армении постоянно ведут в социальных сетях негативную пропагандистскую кампанию, насаждающую чувство вражды между народами. Было подчеркнуто, что институт омбудсмена неоднократно призывал международные институты принять меры по предотвращению политики Армении по пропаганде ненависти к азербайджанцам на этнической почве, доклады, обращения и заявления были направлены соответствующим международным организациям, профильным институтам, омбудсменам зарубежных стран, и национальные правозащитные учреждения. Подпишитесь на наш Telegram канал