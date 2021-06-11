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Омар Айюб Хан: Пакистан заинтересован в углублении связей с Азербайджаном

Омар Айюб Хан: Пакистан заинтересован в углублении связей с Азербайджаном "Пакистано-азербайджанские отношения имеют глубокие исторические корни".
Внешняя политика
11 июня 2021 г. 13:57
Омар Айюб Хан: Пакистан заинтересован в углублении связей с Азербайджаном

"Пакистано-азербайджанские отношения имеют глубокие исторические корни".

Как сообщает Report, об этом на официальном приеме в посольстве Азербайджана по случаю 15 июня - Дня национального спасения заявил федеральный министр по экономическим вопросам Исламской Республики Пакистан Омар Айюб Хан.

Он выразил удовлетворение искренними отношениями между двумя странами и подчеркнул важность дальнейшего углубления связей во всех сферах, особенно в торгово-экономической.

Коснувшись 44-дневной Отечественной войны в Азербайджане, Омар Айюб Хан высоко оценил профессионализм Азербайджанской армии и поздравил азербайджанский народ с победой.

Омар Айюб Хан в 2019 году за заслуги в развитии и укреплении азербайджано-пакистанских отношений был награжден Министерством иностранных дел Азербайджана юбилейной медалью "100 лет органам дипломатической службы Азербайджанской Республики".

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Версия на английском языке Omar Ayub Khan: Pakistan interested in deepening relations with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ömər Əyyub Xan: "Pakistan Azərbaycanla əlaqələri dərinləşdirməkdə maraqlıdır"

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