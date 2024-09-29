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Оман примет участие на высоком уровне в глобальных международных мероприятиях Азербайджана

Оман примет участие на высоком уровне в глобальных международных мероприятиях Азербайджана В рамках 29-й Ежегодной конференции и Генеральной ассамблеи Международной ассоциации прокуроров (МАП), проходящей в Баку с 29 сентября по 2 октября, продолжаются встречи с делегациями международных организаций и зарубежных государств.
Внешняя политика
29 сентября 2024 г. 15:11
Оман примет участие на высоком уровне в глобальных международных мероприятиях Азербайджана

В рамках 29-й Ежегодной конференции и Генеральной ассамблеи Международной ассоциации прокуроров (МАП), проходящей в Баку с 29 сентября по 2 октября, продолжаются встречи с делегациями международных организаций и зарубежных государств.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев провел встречу с делегацией, возглавляемой генеральным прокурором Султаната Оман Насром Хамисом аль-Саваи.

Приветствуя гостей, Кямран Алиев отметил, что между Азербайджаном и Султанатом Оман успешно развиваются двусторонние и многосторонние отношения, особенно в рамках таких организаций, как Движение неприсоединения и Организация исламского сотрудничества. Он также подчеркнул укрепление связей в экономической, энергетической, образовательной, туристической и других сферах.

Кямран Алиев обратил внимание на важность взаимных визитов и добавил, что отношения между прокуратурами двух стран успешно развиваются в рамках Международной ассоциации прокуроров и других профессиональных платформ.

Генеральный прокурор Азербайджана подчеркнул историческое значение проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку и отметил, что это мероприятие станет важным этапом в глобальной борьбе с изменением климата.

Кямран Алиев пригласил своего оманского коллегу на пленарное заседание высокого уровня, которое пройдет в Баку 15 ноября в рамках сотрудничества Генеральной прокуратуры Азербайджана и Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC).

В свою очередь, генеральный прокурор Султаната Оман выразил благодарность за теплый прием и подчеркнул, что Азербайджан неоднократно демонстрировал свои возможности в организации крупных международных мероприятий. Он выразил уверенность, что Оман также примет активное участие в предстоящих глобальных событиях, которые будут проходить в Азербайджане.

В ходе встречи был проведен полезный обмен мнениями по вопросам сотрудничества в правовой сфере, а также в двустороннем формате и в рамках международных организаций. Стороны договорились подготовить Меморандум о взаимопонимании для дальнейшего развития отношений между прокуратурами двух стран.

Рабочий визит делегации Омана в Азербайджан продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоOman Azərbaycanın qlobal beynəlxalq tədbirlərində yüksək səviyyədə iştirak edəcək

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