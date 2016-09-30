Олжас Сулейменов: Надеюсь, что визит Назарбаева в Баку наметит подвижки в карабахском урегулировании

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Инцидент со сбитым российским самолетом на границе Сирии и Турции несколько спутал отношения между тюркскими государствами.

Об этом Report заявил известный казахстанский писатель, общественный деятель Олжас Сулейменов, комментируя нынешние отношения между тюркскими государствами.

По его словам, все развивалось нормально до этого инцидента: "Это сказалось не только на экономике, но и на более тонких материях, таких как отношения России с Турцией, а значит и с другими тюркскими государствами. Сейчас же война в Сирии, борьба Востока с Западом, несколько осложнили взаимоотношения внутри тюркского мира".

Говоря об ожиданиях от предстоящего визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Азербайджан, О.Сулейменов сказал, что разговор двух президентов коснется вопроса Нагорного Карабаха, потому что "казахстанский лидер хочет быть добрым посредником в подобных конфликтных ситуациях, как в Карабахе".

"Я надеюсь, что какие-то продвижения наметятся в результате этой встречи", - добавил О.Сулейменов.