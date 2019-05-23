Олег Кузнецов стал почетным доктором Института истории НАНА - ФОТО

Российский историк и юрист Олег Кузнецов удостоен дипломом почетного доктора Института истории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), сообщает Report со ссылкой на институт.

О.Кузнецов удостоен этой чести за важный вклад в развитие научных связей между Азербайджаном и Россией.

Директор Института истории, академик Ягуб Махмудов назвал О.Кузнецова одним из выдающихся ученых России и другом азербайджанских историков.

"Он сторонник объективности в науке. Заселение Южного Кавказа армянами связано с переселенческой политикой царской России. Очень важно признание Кузнецовым того, что армяне были переселены в регион по манифесту российского императора Петра I", - подчеркнул Я.Махмудов.

На заседании Ученого совета учреждения Олег Кузнецов выступил с докладом.

Историк подчеркнул, что армянские террористическо-дашнакские формирования служили фашизму.

"Один из лидеров дашнакской партии Гарегин Нжде сотрудничал с гитлеровской Германией. В Армении Гарегин Нжде героизируется. Пропаганда нацизма стало государственной политикой в Армении. Я приравниваю армянский терроризм к нацизму. Армянские террористы уничтожали тюркские народы, а нацисты – евреев", - добавил О.Кузнецов.

Выступившие на заседании ученые-историки заявили, что О.Кузнецов сыграл важную роль в распространении азербайджанских реалий.