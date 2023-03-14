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Олаф Шольц: Азербайджан становится все более важным партнером как для Германии, так и для ЕС

Олаф Шольц: Азербайджан становится все более важным партнером как для Германии, так и для ЕС Азербайджан и Европейский Союз хотят более тесно сотрудничать в рамках Восточного партнерства, и на встрече мы также обсудили вопрос возможности этого, в основном с учетом наших двусторонних экономических отношений.
Внешняя политика
14 марта 2023 г. 21:06
Олаф Шольц: Азербайджан становится все более важным партнером как для Германии, так и для ЕС

Азербайджан и Европейский Союз хотят более тесно сотрудничать в рамках Восточного партнерства, и на встрече мы также обсудили вопрос возможности этого, в основном с учетом наших двусторонних экономических отношений.

Как сообщает Report, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Берлине.

"Азербайджан становится все более важным партнером как для Германии, так и для Европейского Союза. Страна имеет большой потенциал для поставок энергии как в Германию, так и в Евросоюз, Азербайджан может внести свой вклад. В то же время темой нашего сотрудничества является и возобновляемая энергия", - отметил канцлер ФРГ.

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Версия на азербайджанском языке Olaf Şolts: "Azərbaycan həm Almaniya, həm Avropa İttifaqı üçün əhəmiyyəti artan tərəfdaşdır"

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