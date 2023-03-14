Олаф Шольц: Азербайджан становится все более важным партнером как для Германии, так и для ЕС

Олаф Шольц: Азербайджан становится все более важным партнером как для Германии, так и для ЕС

Азербайджан и Европейский Союз хотят более тесно сотрудничать в рамках Восточного партнерства, и на встрече мы также обсудили вопрос возможности этого, в основном с учетом наших двусторонних экономических отношений.

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