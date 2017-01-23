Октай Гусейнов: Гейдар Алиев прорвал информационную блокаду и о событиях 20 Января стало известно всему миру

Москва. 23 января. REPORT.AZ/ Гейдар Алиев прорвал информационную блокаду и о событиях 20 января 1990 года в Баку стало известно всему миру.

Об этом заявил московскому корреспонденту Report руководитель московского общества "Азербайджан", доцент кафедры международного права Российского университета дружбы народов (РУДН) Октай Гусейнов.

"С утра 20 января со всех концов Москвы к постпредству стали стекаться азербайджанцы. Уже там, общество "Азербайджан" вместе с членами организации "Дайаг" ("Опора"), мы организовали "Организационный комитет азербайджанской общественности Москвы", - отметил О.Гусейнов.

По его словам, 21 января стало известно, что в постпредство должен прибыть общенациональный лидер Гейдар Алиев.

"Для его охраны мы организовали группу молодых людей, так как знали, что он находится под негласным наблюдением спецслужб. Но Гейдар Алиев, как истинный сын азербайджанского народа, невзирая на опасности, вместе со своим сыном, нынешним президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым приехал в постпредство и выразил соболезнования азербайджанскому народу, официальному представителю Азербайджана Зохрабу Ибрагимову в связи с трагическими событиями", - подчеркнул глава общества.

Доцент кафедры указал, что после этого к зданию постпредства стали прибывать представители различных зарубежных и местных средств массовой информации.

"Гейдар Алиев принял решение дать пресс-конференцию для СМИ. Мы достаточно быстро организовали это мероприятие", - сказал он.

О.Гусейнов отметил, что во время пресс-конференции выступлению Гейдара Алиева пытались помешать заранее подготовленные провокаторы, но эти попытки были быстро пресечены.

"Его выступление создало эффект разорвавшейся бомбы, потому что впервые бывший член Политбюро напрямую обвинил в случившейся трагедии высшее руководство СССР, в частности генерального секретаря Компартии Советского Союза Михаила Горбачёва. Посредством зарубежных СМИ о событиях в Баку стало известно всему миру. Тем самым была прорвана информационная блокада", - добавил глава общества.

По его словам, подобный шаг Гейдара Алиева "воодушевил народ и в нас - азербайджанцев Москвы - вселил уверенность в том, что справедливость восторжествует".

По словам Октая Гусейнова, Гейдар Алиев благословил "Организационный комитет азербайджанской общественности Москвы" к дальнейшей работе, благодаря чему за неделю была собрана сумма в 72 тысячи рублей для оказания медицинской и иной помощи пострадавшим в событиях 20 Января.

Отметим, что 20 января сотни азербайджанцев Москвы собрались у здания посольства Азербайджана в России, чтобы отметить очередную годовщину кровавых январских событий 1990 года и почтить память погибших соотечественников.