​Октай Асадов выразил отношение к агитационной кампании, проводимой против Европейских игр

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ "В связи с приближающимися I Европейскими играми, как внешние силы, так и определенные силы внутри страны в той или иной форме, в том числе и через неправительственные организации демонстрируют свое недоброжелательное отношение к Азербайджану. В последние дни говорят и о том, что якобы в республике множество фактов коррупции. Однако, хочу отметить, что в республике всегда велась борьба против коррупции". Как сообщает Report, об этом в своем выступлении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил заместитель исполнительного секретаря ПЕА депутат Сиявуш Новрузов.

"Азербайджан одна из редких стран, где функционирует комиссия по борьбе с коррупцией и в этой комиссии задействованы представители различных государственных структур. Признаемся, что это зло существует во всех странах мира. К сожалению, некоторые органы, в связи с приближением даты проведения международных мероприятий в стране, все чаще начинают склонять имя Азербайджана.

Существуют такие политические партии и неправительственные организации, которые действуют против интересов азербайджанского народа и государства. Они по заказу определенных внешних сил призывают к проведению в стране различных акций, сами выступают, иногда даже на уровне партий, с заявлениями, тем самым хотят добиться того, чтобы на Европейских играх в Азербайджане не принимали участие спортивные делегации иностранных государств. Все это показывает то, что они финансируются из новых источников - за счет средств армянского лобби. В Милли Меджлисе мы должны очень серьезно выразить свое отношение к этому вопросу. Мы должны дать оценку деятельности таких антинациональных лиц", - заявил депутат.

Спикер Октай Асадов выразил отношение к проблеме, которую затронул депутат: "Они сами уже дали оценку себе. Армения примет участие в Европейских играх в Баку. Несмотря на это, они продолжают выступать против этих игр. Они по отношению к Азербайджану хуже, чем армяне. После этого стоит ли осуждать их? Поэтому нет необходимости обсуждать подобные вопросы".