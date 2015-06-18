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    ​Октай Асадов примет участие на похоронах Сулеймана Демиреля

    В рамках визита ожидаются встречи спикера с официальными представителями Турции и главами участвующих на церемонии делегаций

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Председатель Милли Меджлиса Октай Асадов примет участие в похоронах 9-го президента Турции Сулеймана Демиреля. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе парламента.

    Сегодня О.Асадов отбудет в Анкару. В рамках визита ожидаются встречи председателя парламента с официальными представителями Турции и главами участвующих на церемонии делегаций.

    На мероприятии примут также участие руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

    Визит завершится 19 июня. 

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