Октай Асадов отправился в Россию

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Делегация парламента, возглавляемая председателем Милли Меджлиса Октаем Асадовым, 27 марта отправилась в Санкт-Петербург для участия на мероприятиях, посвященных 25-летию Парламентской Ассамблеи СНГ, а также участия на заседании Совета организации, 46-ом пленарном заседании и заседании постоянных комиссий.
Как сообщили Report в пресс-службе парламента, в состав делегации входят депутаты Камила Алиева, Руфат Гулиев, Малик Гасанов, Мирказым Казымов, Игбал Мамедов, Рустам Халилов, Эльмира Ахундова, Азай Гулиев, а также руководитель аппарата парламента Сяфа Мирзоев и другие официальные лица.
На заседании Совета ПА СНГ ожидается принятие декларации в связи с 25-летием организации.
На пленарном заседании будут рассмотрены более 10 модельных законов.
В ходе визита намечается ряд встреч Октая Асадова с руководителями делегаций, принимающих участие в мероприятиях ПА СНГ.
Визит завершится 28 марта.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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