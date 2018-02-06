Октай Асадов отбыл в Россию

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанская парламентская делегация во главе со спикером Октаем Асадовым отбыла с визитом в Россию.

Как сообщили Report в пресс-службе Милли Меджлиса, в состав делегации входят председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли, председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов и другие официальные лица.

Делегация примет участие на предстоящем в Госдуме РФ мероприятии по случаю 25-летия дипломатических связей между Азербайджаном и Россией. Здесь будут присутствовать руководители Госдумы и депутаты.

В рамках мероприятия Фонд Гейдара Алиева организует выставку на эту тему.

Визит завершится 7 февраля.