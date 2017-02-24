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    Оксана Пушкина: Назначение Мехрибан Алиевой на пост вице-президента является прекрасной мотивацией для женщин

    Это разумный ход для равновесия в политике

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Назначение Мехрибан Алиевой на пост первого вице-президента Азербайджана является разумным ходом для создания баланса в политике.

    Как сообщает Report, об этом заявила заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина журналистам.

    "Я давно знаю этого человека, как первую леди Азербайджана. Я знаю ее компетентность, я знаю, как она погружается в проблему", - заявила О.Пушкина.

    По ее словам, назначение М.Алиевой на пост вице-президента является прекрасной мотивацией для женщин.

    "Вообще считаю, что вторым человеком в государстве должна быть женщина при мужчине-президенте. Это разумный ход для равновесия в политике", - резюмировала она.

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