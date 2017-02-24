Оксана Пушкина: Назначение Мехрибан Алиевой на пост вице-президента является прекрасной мотивацией для женщин

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Назначение Мехрибан Алиевой на пост первого вице-президента Азербайджана является разумным ходом для создания баланса в политике.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина журналистам.

"Я давно знаю этого человека, как первую леди Азербайджана. Я знаю ее компетентность, я знаю, как она погружается в проблему", - заявила О.Пушкина.

По ее словам, назначение М.Алиевой на пост вице-президента является прекрасной мотивацией для женщин.

"Вообще считаю, что вторым человеком в государстве должна быть женщина при мужчине-президенте. Это разумный ход для равновесия в политике", - резюмировала она.