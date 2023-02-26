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Около тысячи наших соотечественников, проживающих в Европе, проводят акцию в годовщину Ходжалинской трагедии

Около тысячи наших соотечественников, проживающих в Европе, проводят акцию в годовщину Ходжалинской трагедии Около тысячи наших соотечественников, проживающих в Европе, проводят акцию в столице Австрии Вене, чтобы донести до мировой общественности правду о Ходжалинской трагедии.
Внешняя политика
26 февраля 2023 г. 16:24
Около тысячи наших соотечественников, проживающих в Европе, проводят акцию в годовщину Ходжалинской трагедии

Около тысячи наших соотечественников, проживающих в Европе, проводят акцию в столице Австрии Вене, чтобы донести до мировой общественности правду о Ходжалинской трагедии.

Как передает местное бюро Report, участники акции из 31 страны и 74 городов мира собрались в Вене, чтобы донести правду о Ходжалинском геноциде и восстановить справедливость.

Наши соотечественники из Парижа, Страсбурга, Лиона, Швеции, Финляндии, Швейцарии, Венгрии и других городов Франции собрались перед австрийским парламентом с плакатами и флагами.

В память о жертвах Ходжалы будет зажжено 613 свечей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAvropada yaşayan minə yaxın soydaşımız Xocalı faciəsinin ildönümü ilə bağlı mitinq keçirir - YENİLƏNİB

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