Около тысячи наших соотечественников, проживающих в Европе, проводят акцию в годовщину Ходжалинской трагедии

Около тысячи наших соотечественников, проживающих в Европе, проводят акцию в столице Австрии Вене, чтобы донести до мировой общественности правду о Ходжалинской трагедии.
Как передает местное бюро Report, участники акции из 31 страны и 74 городов мира собрались в Вене, чтобы донести правду о Ходжалинском геноциде и восстановить справедливость.
Наши соотечественники из Парижа, Страсбурга, Лиона, Швеции, Финляндии, Швейцарии, Венгрии и других городов Франции собрались перед австрийским парламентом с плакатами и флагами.
В память о жертвах Ходжалы будет зажжено 613 свечей.