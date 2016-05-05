Посол: В Азербайджане число подавших заявки на обучение в Венгрии возросло более чем в 10 раз

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Около 580 азербайджанцев подали в этом году заявки для обучения в Венгрии за счет правительства этой страны.

Об этом Report сообщил посол Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки.

Посол напомнил, что в прошлом году свои заявки подали чуть более 50 претендентов: "Прием студентов из Азербайджана в рамках программы обучения 200 студентов в Венгрии оказался очень успешным. Я очень рад этому".

Дипломат также напомнил, что данная программа предусмотрена до 2017 года, но в случае успеха, может быть продолжена: "Это очень хорошая программа. Учитывая предлагаемые венгерским правительством специальности, можно сказать, что таким образом, мы также помогаем Азербайджану в развитии ненефтяного сектора. У нас очень сильно сельское хозяйство. Я всем рекомендую обучаться в сельскохозяйственных вузах Венгрии".

Комментируя вопрос возобновления рейсов Будапешт-Баку-Будапешт авиакомпании "WizzAir", И.Ласлоцки выразил сожаление, что пока самолеты не заполняются полностью: "Это вопрос времени. К тому же это также вопрос рекламы, не все еще знают об этих рейсах. Но я больше чем уверен, что рейсы "WizzAir" будут успешны, потому что предлагаемые ими цены на билет просто смешные".

Говоря о планируемых визитах, И.Ласлоцки отметил, что скорее всего, в июне в Баку пройдет межправкомиссия Азербайджан-Венгрия: "Мы также ожидаем визит министра сельского хозяйства Азербайджана Гейдара Асадова в Венгрию вместе с рядом азербайджанских бизнесменов. У нас имеется около 60 агропромышленных компаний, которые заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном. Кроме того, мы были бы рады стать свидетелями визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Венгрию в следующем году".