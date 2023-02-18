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Около 1000 пострадавших от землетрясения обратились в больницы МЧС в Турции

Около 1000 пострадавших от землетрясения обратились в больницы МЧС в Турции В мобильные полевые госпитали Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС), действующие в турецком городе Кахраманмараш, до сих пор обратились около 1000 человек, пострадавших от землетрясения.
Внешняя политика
18 февраля 2023 г. 18:34
Около 1000 пострадавших от землетрясения обратились в больницы МЧС в Турции

В мобильные полевые госпитали Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС), действующие в турецком городе Кахраманмараш, до сих пор обратились около 1 000 человек, пострадавших от землетрясения.

Об этом командированному в Турцию сотруднику Report сообщил терапевт поликлинического отделения Медицинского центра министерства, капитан медицинской службы Гурбан Эйвазов.

Он сказал, что обратившимся была оказана первая помощь, проведено лечение и обследование, даны назначения: "Первый мобильный полевой госпиталь МЧС заработал в Кахраманмараше 9 февраля. Мы принимаем больше амбулаторных больных. По сегодняшний день к нам обратились около 1 000 пациентов".

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Версия на азербайджанском языке FHN-in Türkiyədəki hospitallarına zəlzələdən zərərçəkmiş 1000-ə yaxın şəxs müraciət edib

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