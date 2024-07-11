Около 100 НПО Узбекистана выразили солидарность с Азербайджаном в связи с COP29

Около 100 неправительственных организаций Узбекистана распространили заявление солидарности с Азербайджаном в связи с предстоящей 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) в Баку.

Около 100 неправительственных организаций Узбекистана распространили заявление солидарности с Азербайджаном в связи с предстоящей 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) в Баку.

Как сообщает Report, в документе выражена искренняя поддержка председательству Азербайджана на COP29, которая состоится в Баку в ноябре 2024 года.

"Мы ценим лидерство, проявленное Азербайджаном в рамках COP29, в продвижении климатических действий на международной арене. Гражданское общество Узбекистана осознает важность удовлетворения текущих потребностей без ущерба для будущих поколений, и прилагает усилия для достижения баланса между экономическим ростом и защитой окружающей среды. Пришло время для смелых и решительных действий по смягчению последствий изменения климата, защите уязвимых сообществ и важных экосистем", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что гражданское общество Узбекистана высоко ценит председательство Азербайджана на COP29 и приверженность страны развитию диалога, сотрудничества и инноваций. Азербайджан сегодня выступает активным защитником окружающей среды и продвигает меры по борьбе с изменением климата, отметили узбекские НПО.

"Гражданское общество Узбекистана солидарно с Азербайджаном, председателем COP29, в стремлении ускорить климатические действия и создать более светлое будущее для нашей планеты", - говорится в заявлении.