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В госпитали МЧС в Турции обратились около 1,7 тыс. пострадавших от землетрясения

В госпитали МЧС в Турции обратились около 1,7 тыс. пострадавших от землетрясения В мобильные полевые госпитали Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС), действующие в турецком городе Кахраманмараш, до сих пор обратились около 1 700 пострадавших от землетрясения.
Внешняя политика
24 февраля 2023 г. 13:22
В госпитали МЧС в Турции обратились около 1,7 тыс. пострадавших от землетрясения

В мобильные полевые госпитали Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС), действующие в турецком городе Кахраманмараш, до сих пор обратились около 1 700 пострадавших от землетрясения.

Об этом командированному в Турцию сотруднику Report сообщил терапевт поликлинического отделения Медицинского центра министерства, капитан медицинской службы Гурбан Эйвазов.

Он отметил, что обратившимся была оказана первая помощь, проведено лечение и обследование, даны назначения. По его словам, в госпитали продолжают поступать обращения.

Отметим, что первый мобильный полевой госпиталь МЧС заработал в Кахраманмараше 9 февраля.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFHN-in Türkiyədəki hospitallarına zəlzələdən zərərçəkmiş 1700-ə yaxın şəxs müraciət edib

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