В госпитали МЧС в Турции обратились около 1,7 тыс. пострадавших от землетрясения

В мобильные полевые госпитали Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС), действующие в турецком городе Кахраманмараш, до сих пор обратились около 1 700 пострадавших от землетрясения.
Об этом командированному в Турцию сотруднику Report сообщил терапевт поликлинического отделения Медицинского центра министерства, капитан медицинской службы Гурбан Эйвазов.
Он отметил, что обратившимся была оказана первая помощь, проведено лечение и обследование, даны назначения. По его словам, в госпитали продолжают поступать обращения.
Отметим, что первый мобильный полевой госпиталь МЧС заработал в Кахраманмараше 9 февраля.