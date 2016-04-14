​ОИС в очередной раз выразила поддержку территориальной целостности Азербайджана

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Мы будем следить за вопросом охраны международно признанных границ Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом на 13-м саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) в турецком городе Стамбул заявил генеральный секретарь организации Ияд Амин аль-Мадани.

Генсек отметил, что оккупация Нагорного Карабаха Арменией продолжается: "Мы хотим урегулирования конфликта. Мы считаем важным защиту территориальной целостности и суверенитета Азербайджана".

Он также рассказал о палестинском вопросе, о ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане, Сомали, Мали, Джамму и Кашмире, Боснии и Герцеговине.