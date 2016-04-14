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    ​ОИС в очередной раз выразила поддержку территориальной целостности Азербайджана

    Ияд Амин аль-Мадани рассказал о ситуации в других странах

    Баку. 14  апреля. REPORT.AZ/ Мы будем следить за вопросом охраны международно признанных границ Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом на 13-м саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) в турецком городе Стамбул заявил генеральный секретарь организации Ияд Амин аль-Мадани.

    Генсек отметил, что оккупация Нагорного Карабаха Арменией продолжается: "Мы хотим урегулирования конфликта. Мы считаем важным защиту территориальной целостности и суверенитета Азербайджана". 

    Он также рассказал о палестинском вопросе, о ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане, Сомали, Мали, Джамму и Кашмире, Боснии и Герцеговине.

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