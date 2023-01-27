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ОИС: Решительно осуждаем нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

ОИС: Решительно осуждаем нападение на посольство Азербайджана в Тегеране Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) решительно осуждает предательское нападение на посольство Азербайджанской Республики в столице Исламской Республики Иран городе Тегеран, в результате которого погиб руководитель службы бе
Внешняя политика
27 января 2023 г. 23:28
ОИС: Решительно осуждаем нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) решительно осуждает предательское нападение на посольство Азербайджанской Республики в столице Исламской Республики Иран городе Тегеран, в результате которого погиб руководитель службы безопасности посольства и два человека получили ранения.

Как передает Report, Генеральный секретариат призывает привлечь к ответственности виновных в ужасном нападении и подчеркивает необходимость обеспечения безопасности дипломатических миссий.

"Генеральный секретарь ОИС выражает солидарность с правительством и народом Азербайджана, выражает соболезнования семье погибшего и желает скорейшего выздоровления раненым", - отмечается в заявлении.

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