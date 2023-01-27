ОИС: Решительно осуждаем нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) решительно осуждает предательское нападение на посольство Азербайджанской Республики в столице Исламской Республики Иран городе Тегеран, в результате которого погиб руководитель службы бе

Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) решительно осуждает предательское нападение на посольство Азербайджанской Республики в столице Исламской Республики Иран городе Тегеран, в результате которого погиб руководитель службы безопасности посольства и два человека получили ранения.

Как передает Report, Генеральный секретариат призывает привлечь к ответственности виновных в ужасном нападении и подчеркивает необходимость обеспечения безопасности дипломатических миссий.

"Генеральный секретарь ОИС выражает солидарность с правительством и народом Азербайджана, выражает соболезнования семье погибшего и желает скорейшего выздоровления раненым", - отмечается в заявлении.