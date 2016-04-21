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    ОИС проведет ряд мероприятий в рамках VII Глобального Форума ООН в Баку

    Делегация Организации Исламского Сотрудничества примет участие в работе VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Делегация Организации Исламского Сотрудничества (ОИС)  примет участие в работе VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН, который пройдет в Баку 25-27 апреля.

    Как сообщили Report в пресс-службе ОИС, в рамках форума организация намерена провести ряд мероприятий.  В частности будет организована сессия "Продвижение мультикультуралистической перспективы для предотвращения экстремизма", на которой Генеральный директор по вопросам культуры, социальным и семейным делам Мехла Ахмед Талебна зачитает участникам  обращение Генерального секретаря ОИС Ияд Амин аль Мадани.

    Кроме того,  в рамках форума ОИС проведет выставку под названием "Иерусалим: Слияние цивилизаций". Около 50 исторических фотографий будут  представлены зрителям.

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